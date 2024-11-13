В ВСУ подвергли критике идею расформирования ТЦК: в чем «хитрый» план власти

Новость о возможном расформировании ТЦК, невероятно крутая для простого народа и уклонистов, отмечает военный Дмитрий Иванов.

ТЦК

"Так их, людоловов, всех на фронт, а уклонист Петр наконец сможет вылезти из-под стиральной машины и пойти в бар бухать, не боясь рейдов! Классная новость, электорат аплодирует и бросает в воздух чепчики", — иронизирует военный.

Впрочем, по его словам, остается один ключевой вопрос, если расформируют ТЦК, кто будет обеспечивать тогда процесс мобилизации.

"У нас очереди добровольцев и поэтому мобилизация не нужна? Да нет нифига, нет очередей. Кто будет "отлавливать"? Рекрутинговые центры? Извините, у них нет таких полномочий, они только добровольцев могут мобилизовать. Кто? Кто будет выполнять эту функцию? – спрашивает военный.

Возможно, спрашивает военный, у власти есть план, как сделать профессию военного привлекательной, чтобы появится толпа добровольцев?

Так в это сейчас не поверит даже психически больной. То есть, "весь мир насилия" разрушить — идея классная, но войну никто пока не отменил, а армия нуждается в людях", — отметил Иванов.

При этом он предположил, что, возможно, речь идет об определенном "хитром плане", который потом позволит сказать властям, что людей нет, не кем воевать. Как следствие необходимо договариваться с врагом о прекращении боевых действий, при этом идти на его условия, добавил Иванов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардеп Безуглая прокомментировала тему расформирования ТЦК и СП и отметила, что численность структуры ТЦК и СП превышает сто тысяч человек, однако финансовой аналитики по работе этого органа ни в Минобороны, ни в Генштабе ВСУ нет.



