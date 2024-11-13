В ВСУ подвергли критике идею расформирования ТЦК: в чем «хитрый» план власти

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Ткачик Олеся
Новость о возможном расформировании ТЦК, невероятно крутая для простого народа и уклонистов, отмечает военный Дмитрий Иванов.
ТЦК
Впрочем, по его словам, остается один ключевой вопрос, если расформируют ТЦК, кто будет обеспечивать тогда процесс мобилизации.
Возможно, спрашивает военный, у власти есть план, как сделать профессию военного привлекательной, чтобы появится толпа добровольцев?
При этом он предположил, что, возможно, речь идет об определенном "хитром плане", который потом позволит сказать властям, что людей нет, не кем воевать. Как следствие необходимо договариваться с врагом о прекращении боевых действий, при этом идти на его условия, добавил Иванов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардеп Безуглая прокомментировала тему расформирования ТЦК и СП и отметила, что численность структуры ТЦК и СП превышает сто тысяч человек, однако финансовой аналитики по работе этого органа ни в Минобороны, ни в Генштабе ВСУ нет.
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