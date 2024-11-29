В ВР рассказали, почему вся страна сидит без света, и поднимут ли стоимость электроэнергии

В последние дни многие украинцы жалуются на отключение света и не понимают, почему без него вынуждены сидеть, даже если в области не было прилетов, говорит нардеп Алексей Кучеренко.

Выключение света

"У вас может действительно ничего не взрывалось – взрывалось к сожалению там, где эти взрывы нанесли максимальный ущерб единой энергосистеме страны. И именно потому, что она единственная в ней сегодня единственные системные проблемы — потому что враг, к сожалению, знал куда бить", — говорит нардеп.

Как следствие, по его информации, сегодня 7 из 9 атомных блоков ограничены в выдаче своей мощности – не могут выдать всю свою мощность в единую энергосистему, в ней возник большой дефицит мощности и на всех электроэнергиях банально не хватает.

Поэтому, подчеркивает нардеп, света нет по графикам по всей стране.

"Безусловно, попытки сделать хоть какую-нибудь автономную генерацию можно приветствовать, но быстрых качественных массовых изменений там, по моему мнению, добиться невозможно, хотя эти проекты, безусловно, нужно поддерживать", — подчеркнул нардеп.

Кроме того, по его словам, к сожалению, все эти процессы, безусловно, отразятся на цене электроэнергии и это будет точно не ее уменьшение.

"Именно поэтому мы пытаемся разобраться с реальными затратами на ее производство по ее реальной себестоимости в рамках работы нашей ВСК ВР Украины по ценовой и тарифной политике в энергетике. К сожалению, уже сейчас я могу сказать, что отдельные государственные органы начинают понемногу тормозить этот процесс – это ожидаемо. Дальше сопротивление будет больше", — отметил Кучеренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 28 ноября с 5:30 в Украине началась массированная комбинированная атака России. Удары наносились калибрами, беспилотниками, ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС, а также баллистическими ракетами.



