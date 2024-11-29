logo

BTC/USD

96077.03

ETH/USD

3573.44

LTC/USD

95.61

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В ВР рассказали, почему вся страна сидит без света, и поднимут ли стоимость электроэнергии
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВР рассказали, почему вся страна сидит без света, и поднимут ли стоимость электроэнергии

В ВР говорят, что сегодня 7 из 9 атомных блоков ограничены в выдаче своей мощности, как следствие, возникает дефицит

сегодня, 10:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В последние дни многие украинцы жалуются на отключение света и не понимают, почему без него вынуждены сидеть, даже если в области не было прилетов, говорит нардеп Алексей Кучеренко.

В ВР рассказали, почему вся страна сидит без света, и поднимут ли стоимость электроэнергии

Выключение света

"У вас может действительно ничего не взрывалось – взрывалось к сожалению там, где эти взрывы нанесли максимальный ущерб единой энергосистеме страны. И именно потому, что она единственная в ней сегодня единственные системные проблемы — потому что враг, к сожалению, знал куда бить", — говорит нардеп.

Как следствие, по его информации, сегодня 7 из 9 атомных блоков ограничены в выдаче своей мощности – не могут выдать всю свою мощность в единую энергосистему, в ней возник большой дефицит мощности и на всех электроэнергиях банально не хватает.

Поэтому, подчеркивает нардеп, света нет по графикам по всей стране.

"Безусловно, попытки сделать хоть какую-нибудь автономную генерацию можно приветствовать, но быстрых качественных массовых изменений там, по моему мнению, добиться невозможно, хотя эти проекты, безусловно, нужно поддерживать", — подчеркнул нардеп.

Кроме того, по его словам, к сожалению, все эти процессы, безусловно, отразятся на цене электроэнергии и это будет точно не ее уменьшение.

"Именно поэтому мы пытаемся разобраться с реальными затратами на ее производство по ее реальной себестоимости в рамках работы нашей ВСК ВР Украины по ценовой и тарифной политике в энергетике. К сожалению, уже сейчас я могу сказать, что отдельные государственные органы начинают понемногу тормозить этот процесс – это ожидаемо. Дальше сопротивление будет больше", — отметил Кучеренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 28 ноября с 5:30 в Украине началась массированная комбинированная атака России. Удары наносились калибрами, беспилотниками, ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС, а также баллистическими ракетами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/pfbid02FWPJZZ5bzfSvjNGPx1ZmaM8rs4y1oEipzeVCRchXywo3f5vGMtw7KWt7uByUjRgMl
Теги:

Новости

Все новости