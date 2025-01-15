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В ВР приняли закон о создании Нацкомиссии по психическому здоровью в Украине

Данный орган будет принадлежать сфере управления Кабинета Министров Украины и осуществлять свою деятельность в сфере охраны психического здоровья.

сегодня, 18:50
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Клименко Елена


15 января Верховная Рада приняла законопроект 12030, предусматривающий создание Национальной комиссии по вопросам психического здоровья в Украине в течение следующего года.

Национальная комиссия по психическому здоровью будет постоянным коллегиальным органом, функционирующим как юридическое лицо публичного права. Она будет принадлежать сфере управления Кабинета Министров Украины и осуществлять свою деятельность в сфере охраны психического здоровья в соответствии с положениями этого закона и другими нормативно-правовыми актами. Комиссия не будет являться коммерческой организацией.

В ВР приняли закон о создании Нацкомиссии по психическому здоровью в Украине

Верховная Рада. Фото: Facebook

Среди основных задач Нацкомиссии:

·          создание и ведение Государственного реестра саморегулирующихся организаций в сфере психического здоровья;

·          ведение Реестра оказания услуг в сфере психического здоровья;

·          сертификация специалистов в данной сфере в соответствии с законодательством;

·          надзор за деятельностью саморегулирующихся организаций и инициатива по пересмотру их статуса в случае нарушения законов.

Члены Национальной комиссии будут избираться на основе равного представительства от государственных органов и саморегулируемых организаций в сфере психического здоровья, а также от общественных объединений и специалистов этой сферы. В первом составе Нацкомиссии, ввиду отсутствия признанных саморегулируемых организаций, половина членов будет избрана через открытый конкурс среди общественных объединений и специалистов.

Впоследствии для членов комиссии будет вновь организовываться открытый конкурс. Кроме того, ко второму чтению из проекта было исключено положение, предусматривавшее обязанность работодателей создавать службу охраны психического здоровья в своих организациях.

Как ранее писали "Комментарии", ученые выяснили, что люди, которые сталкивались с изменой партнера, чаще жалуются на ухудшение хронического здоровья, например, частые мигрени или проблемы с сердцем. Это негативное влияние сохраняется даже после того, как люди вступают в новые поддерживающие отношения.


 



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Источник: https://sud.ua/uk/news/publication/320739-v-ukraine-sozdadut-natskomissiyu-po-psikhicheskomu-zdorovyu-parlament-prinyal-zakon
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