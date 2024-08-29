В ВР отреагировали на опасность, которая была на АЭС: куда ударила РФ и почему добилась успеха

На информацию о том, что пришлось отключать блоки АЭС во время массированной ракетно-дроновой атаки, отреагировал нардеп Владимир Арьев .

Энергоатом

По его словам, такие действия были совершены только по одной причине – разрушению энергораспределительных систем.

"Проще, ударили по узлам, по которым произведенная электроэнергия идет с АЭС. Поскольку производимую электроэнергию физически некуда девать (это как завод с разрушенными дорогами вокруг), приходится срочно выключать блоки. А вот почему все эти узлы оказались незащищенными после почти двух лет атак на энергосистему и почему это объекты именно Энергоатома, которым руководит человек предателя Деркача? Интересный вопрос. Но министр энергетики Галущенко, тоже выходец из Энергоатома и из круга Деркача, вряд ли на него ответит", — отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина 28 августа направила МАГАТЭ официальную ноту, в которой указано, что 26 августа Российская Федерация начала массированную ракетную и беспилотную атаку на критически важную инфраструктуру и энергетический сектор Украины с целью парализовать работу энергогенерирующих объектов Украины. В результате атаки в 08:58 по восточноевропейскому времени были обесточены энергоблоки, а именно: 1, 3 и 4 Ровенской атомной электростанции были отключены от сети. В 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции. Мощность была снижена до суммарного уровня 1800 МВт. Из-за колебаний в национальной энергосистеме, вызванных атакой России, в 17:10 по восточному времени энергоблок №3 ПАЭС был отключен от сети.



