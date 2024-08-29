logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В ВР отреагировали на опасность, которая была на АЭС: куда ударила РФ и почему добилась успеха
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВР отреагировали на опасность, которая была на АЭС: куда ударила РФ и почему добилась успеха

РФ 26 августа нанесла удар по узлам, по которым произведенная электроэнергия идет с АЭС

сегодня, 14:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

На информацию о том, что пришлось отключать блоки АЭС во время массированной ракетно-дроновой атаки, отреагировал нардеп Владимир Арьев .

В ВР отреагировали на опасность, которая была на АЭС: куда ударила РФ и почему добилась успеха

Энергоатом

По его словам, такие действия были совершены только по одной причине – разрушению энергораспределительных систем.

"Проще, ударили по узлам, по которым произведенная электроэнергия идет с АЭС. Поскольку производимую электроэнергию физически некуда девать (это как завод с разрушенными дорогами вокруг), приходится срочно выключать блоки. А вот почему все эти узлы оказались незащищенными после почти двух лет атак на энергосистему и почему это объекты именно Энергоатома, которым руководит человек предателя Деркача? Интересный вопрос. Но министр энергетики Галущенко, тоже выходец из Энергоатома и из круга Деркача, вряд ли на него ответит", — отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина 28 августа направила МАГАТЭ официальную ноту, в которой указано, что 26 августа Российская Федерация начала массированную ракетную и беспилотную атаку на критически важную инфраструктуру и энергетический сектор Украины с целью парализовать работу энергогенерирующих объектов Украины. В результате атаки в 08:58 по восточноевропейскому времени были обесточены энергоблоки, а именно: 1, 3 и 4 Ровенской атомной электростанции были отключены от сети. В 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции. Мощность была снижена до суммарного уровня 1800 МВт. Из-за колебаний в национальной энергосистеме, вызванных атакой России, в 17:10 по восточному времени энергоблок №3 ПАЭС был отключен от сети.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid0MNrMxuz7J11MsiXzbBEYXzzzEViqyEeRzaaZzhr9Eh8XJe5chakNnDHnE9pdnGKcl
Теги:

Новости

Все новости