В Воздушных силах сообщили, кого точно не переведут в пехоту

Врио командующего Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко сообщил, что учитывая резонанс в медиа относительно перевода специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ, сообщил, что такие переводы осуществляться не будут. По его словам, это касается и других дефицитных в воздушных силах специальностей.

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"Также речь не идет о переводе людей, которые учились за границей на западную технику зенитных ракетных войск, подготовленных воинов по расчетам мобильных огневых групп, других узкоспециализированных специалистов, найти замену которым объективно трудно", — подчеркнул Кривоножко.

По его словам, ситуация на фронте действительно требует непростых решений от высшего военного руководства, в частности, это касается и перевода в подразделения других родов и видов ВСУ военнослужащих Воздушных Сил. Он добавил, что Воздушные Силы уже не первый год усиливают боевых собратьев на передовой, прежде всего это касается подразделений, которые готовятся на базе Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил, и воюют на самых горячих направлениях фронта.

Кроме того, как сообщил Кривоножко, согласно принятым решениям, Воздушные Силы поэтапно переводят в сухопутные подразделения определенное количество личного состава для усиления бригад на линии фронта. Впрочем, это не касается именно дефицитных специальностей и специалистов, которые задействованы для выполнения задач боевой авиацией, заверил он.

"Отмечу, мы постоянно проводим работу по усилению наших подразделений зенитных ракетных войск, совершенствуем систему работы мобильных огневых групп, повышаем эффективность применения авиационной компоненты и такое развитие Воздушных Сил будет продолжаться", — подытожил Кривоножко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале, возникшем вокруг перевода авиамехаников в пехоту.



