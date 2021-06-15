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В ВОЗ объяснили, почему нельзя работать сверхурочно

Ученые отмечают, что в 2016 году 398 000 человек умерли от инсульта и 347000 от болезни сердца

сегодня, 04:26
Автор:

Ольга Чародий

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают о смертельной опасности регулярной переработки. О вреде сверхурочной работы рассказали в свежем докладе ВОЗ и Международной организации труда (МОТ).

В ВОЗ объяснили, почему нельзя работать сверхурочно

Работа (фото из открытых источников)

Так в докладе говорится, что опасный порог — 55 рабочих часов в неделю. После этого у работника могут начаться проблемы со здоровьем.

Согласно исследованию, работа в течение 55 часов и более в неделю ассоциируется с ростом на 35%, по оценкам, риска инсульта и на 17% риска смерти от ишемической болезни сердца по сравнению с рабочей неделей в 35-40 часов, — говорят в ВОЗ.

Ученые отмечают, что в 2016 году 398 000 человек умерли от инсульта и 347000 от болезни сердца. Эти смерти организация связывает именно со сверхурочной работой. Эксперты отмечают, что особенно сильно переработку отражается на здоровье мужчин, на которых приходится 72% всех смертей. При этом количество лиц, которые много работают, растет и составляет сейчас 9% населения мира.

"Ни одна работа не стоит того, чтобы подвергать себя риску инсульта или заболевания сердца", — подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Как сообщали ранее в любых отношениях может возникнуть ревность. Чаще всего она носит негативный характер и может доставить немало проблем. Психологи назвали основные причины, по которым у человека возникает это чувство.  Неуверенность в себе Это одна из самых распространенных причин. Человек постоянно сравнивает себя с окружающими, сомневается в том, что достоин любви. Но эта неуверенность лишь усугубляет ситуацию и может привести к постоянным ссорам в отношениях — читайте больше в  нашем материале. 






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