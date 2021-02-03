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В водительском удостоверении появятся новые обозначения - подробности

Новые обозначения должны помочь более ответственном вождению

сегодня, 13:55
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине незначительно изменятся водительские права. Прежде всего там добавится несколько новых отметок. Об этом сообщил эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев на своей Facebook-странице.

В водительском удостоверении появятся новые обозначения - подробности

Какие отметки появятся в водительских удостоверениях в Украине. Фото: slovoidilo.ua

Прежде всего там появится информация, которая будет указывать на обязанность водителя пользоваться при необходимости очками или контактными линзами, повязкой на глазу, слуховым аппаратом или протезом конечности.

В новом образце удостоверений дополнительно указаны необходимые особенности для транспортного средства и ограничения для водителя. Среди них:

- вождение только в светлое время;

- вождение автомобильного средства только в радиусе определенного километража;

- управление определенным транспортом без пассажиров;

- определение максимальной скорости;

- запреты на вождение на определенных видах дороги;

— запрет садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

О данных отметках говорится в проекте внесения изменений в "Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортным средством, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 8 мая 1993 № 340".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов "NewsOne", "112 Украина", "ZIK", которые номинально принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку — народному депутату партии ОПЗЖ и куму российского президента. Соответствующий указ можно посмотреть на официальном сайте главы Украины.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, как президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с Виктором Медведчуком.


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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.karavaev/posts/3895218653833619
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