В Верховной Раде серьезно взялись за ТЦК: действия некоторых работников назвали неадекватными

В ближайшее время Верховная Рада во втором чтении рассмотрит законопроект, предусматривающий усиление ответственности работников территориальных центров комплектования (ТЦК) и военно-врачебных комиссий (ВЛК). В парламенте отмечают, что этот шаг — реакция на случаи нарушения прав человека во время мобилизации.

Верховная Рада

В частности, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат Александр Бакумов объяснил, что целью законопроекта является напоминание должностным лицам ТЦК и ВЛК об их ответственности перед обществом.

По его словам, применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия со стороны представителей ТЦК в отношении граждан недопустимо. При этом нардеп подчеркнул, что ВСУ и другие военные формирования не могут использоваться для ограничения прав и свобод человека.

Бакумов также подчеркнул, что в Украине есть правоохранительные органы, в частности, Нацполиция, которые имеют соответствующие полномочия для применения силы, спецсредств или оружия в определенных законом случаях.

"Если представители ТЦК прибегают к этому, то это неадекватно и незаконно", – добавил политик.

Кроме того, нардеп подчеркнул, что существуют законные механизмы для обеспечения выполнения гражданами своей обязанности по защите государства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12442. Документ предусматривает введение уголовной ответственности работникам ТЦК и ВЛК за нарушение порядка проведения медицинских осмотров для определения пригодности к службе, а также за несоблюдение правил призыва граждан на военную службу. Кроме того, расширяется перечень лиц, которых могут привлечь к ответственности, включая должностных лиц военкоматов и военно-врачебных комиссий.



