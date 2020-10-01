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В Верховной Раде хотят отменить штрафы за самогоноварение

Однако, штрафовать не будут только тех, кто производит самогон для личного использования

1 октября 2020, 14:48
Автор:

Владимир Лавский

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым отменяется административная ответственность за самогоноварение для собственных нужд. Данная информация опубликована на сайте Верховной Рады. 

В Верховной Раде хотят отменить штрафы за самогоноварение

Инициатором законопроекту является группа нардепов во главе с председателем комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардепом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой.

Проект предусматривает отмену статьи 176 и 177 КУоАП, которая запрещает изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки. Также отменяется запрет на изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для выработки крепких спиртных напитков.

В пояснительной записке к проекту указывается, что сейчас неэффективна статья 177 КоАП, предусматривающая наложение штрафа от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 85 грн) за приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашней выработки.

Ранее Галина Третьякова выступила за легализацию проституции. 

Так, по словам Третьяковой, проституция неискоренима как вид услуг и проблема государства в том, что весь доход от спроса обходит государственную казну на защиту и соцобеспечение ее работников.

"Это одна из старейших, как  говорят, профессий... Она есть, была и будет. А те, кто ее организовывают, так называемые сутенеры, работают и получают прибыль в "черной" части спектра экономики", — указала политик.

При этом Третьякова отметила, что легализация и освещение этой отрасли услуг снизит процент морального унижения женщин, которые по тем или иным причинам выбирают такое ремесло, а также вероятность работорговли.



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