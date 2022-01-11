В Великобритании обнаружили гигантские останки морского дракона в возрасте 180 миллионов лет

Колоссальные окаменевшие останки ихтиозавра в возрасте 180 миллионов лет были найдены в Великобритании. Об этом сообщает CNN.

Палеонтологи работают над раскопками окаменелости ихтиозавра - CNN

Обнаруженный в водоеме в графстве Ратленд, в английском Ист-Мидлендсе, образец является окаменелостью ихтиозавра размером почти 33 фута в длину и с черепом весом в одну тонну.

Морские рептилии, жившие рядом с динозаврами, ихтиозавры по форме тела напоминали дельфинов. Они вымерли около 90 миллионов лет назад, впервые появившись 250 миллионов лет назад.

Впервые ихтиозавр был обнаружен в феврале прошлого года в природном заповеднике Ратленд-Уотер Джо Дэвисом, руководителем природоохранной группы из Лестершира.

"Размер и полнота вместе делают его действительно исключительным. Это была вершина пищевой цепи, самый большой хищник ", — сказал Ломакс, эксперт по ихтиозаврам и ученый из Университета Манчестера, CNN, добавив, что предыдущие находки ихтиозавров в Великобритании "не были такими полными и такими большими, как эта". Ломакс сказал, что это было "подлинно фантастическое открытие", а также для него "настоящее достижение в карьере". Харрис, находившийся на месте раскопок, сказал, что меньшие ихтиозавры были ранее найдены на месте Ратленд-Уотер, но "хорошо сохранившиеся" остатки этого ихтиозавтра сделали его уникальным. Сейчас образец обрабатывается специалистом-палеонтологом, и это будет длиться 12-18 месяцев. Как сообщали ранее "Комментарии", израильские власти собираются открыть древнее здание на вершине холма. Речь идет о дворце-крепости царя Ирода Иродион в Иудейской пустыне, доступ к которой ранее был закрыт.

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