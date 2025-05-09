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В Варшаве появилась скульптура Путина в виде пениса (ФОТО, ВИДЕО)

В столице Польши появилась скульптура Путина в виде мужского полового органа

сегодня, 12:12
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Недилько Ксения

В Варшаву привезли скульптуру российского диктатора Владимира Путина в образе мужского полового органа. Ее привезли на выставку, проводимую на территории кладбища-мавзолея советских солдат. Название скульптуры – "Ху*ло".

В Варшаве появилась скульптура Путина в виде пениса (ФОТО, ВИДЕО)

Скульптура Путина в Польше

Ее автор – литовский скульптор Мартинас Гаубас сначала представил экспозицию в литовском городе Каунас.

Мартинас Гаубас во время презентации скульптуры Путина в феврале рассказал, что создал ее на основе эскиза, нарисованного им на третий день после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Я думал, что война скоро закончится. Когда я увидел, что за эти три года ничего не произошло, я решил на Рождество, что должен закончить работу к третьей годовщине войны", — сказал Гаубас.

Художник также объяснил образ, используемый в скульптуре. По его словам, шлем символизирует присутствие Путина в бункере, а татуировки указывают его как на типичного российского преступника. Кроме того, Гаубас отметил, что у Путина очень маленькие уши, ведь он ничего не слышит и маленькие глаза, потому что ничего не видит. Однако скульптура имеет большой нос, что символизирует желание российского диктатора врать и лезть куда не нужно

Сегодня скульптура "Ху*ло" красуется в Варшаве. Ее автор украсил желто-голубыми факелами в День Европы и день, когда в Москве проходит парад "победобесия".                                                                                    

В Варшаве появилась скульптура Путина в виде пениса (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2                                                                                                                               



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