В Варшаве открылся украинский детский центр Children Hub

17 августа благотворительный фонд Future for Ukraine открыл новый Children Hub в Варшаве. Children Hub — сеть центров адаптации, развития и психологического сопровождения украинских детей переселенцев.

В Варшаве открылся Children Hub (фото из открытых источников)

“Мы создали хаб для украинских детей и их семей, которые из-за войны войны в Украине временно проживают в Польше. Мы хотим помочь детям пройти этот период с минимальными травмами", — отмечает COO фонда Future for Ukraine Ксения Лаврентьева .

В честь открытия детям устроили небольшой праздник с мастер-классами. Гости могли первыми увидеть только что отремонтированное пространство для занятий площадью более 250 м².

Реализация проекта Children Hub стала возможна при поддержке украинского мецената и бизнесмена Вадима Столара.





"Как для многодетного отца, для меня нет ничего важнее безопасности и счастья наших детей. С огромным удовольствием поддерживаю проекты, которые помогают украинским детям, ведь дети это наше будущее. Будущее Украины", — рассказал Вадим Столар .

Новый Children Hub достаточно велик и может принимать около 100 детей в день от 3 до 15 лет. Здесь большие аудитории, арт-пространство, кабинет психолога и кафетерий, а также еще больше специалистов, творчества и обучения для детей.

"Сегодня сбылась наша большая мечта — мы создали уголок Украины, в котором дети могут чувствовать себя как дома и снова мечтать. Ведь дети и их мечты — это наше будущее", — рассказывает директор по стратегии фонда Future for Ukraine Елена Николаенко .





В зависимости от возрастной группы, детей ожидают занятия, которые положительно влияют на эмоциональное состояние и способствуют всестороннему развитию: логика, познание окружающего мира, музыка, физическая культура, нейроритмика, финансовая грамотность, школа безопасности и т.д. В центре работают украинские преподаватели и специалисты, благодаря чему решается сразу несколько неотложных проблем украинок за рубежом.





Адрес нового Children Hub: Варшава, ул. Wspólna 47/49, 00-680.

Занятия бесплатны для детей из семей, выехавших из Украины после 24 февраля.

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