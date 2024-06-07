В «Укрэнерго» встревожили заявлением о том, когда возобновят работу все ТЭС и ГЭС

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Ткачик Олеся
Ситуация на украинских ТЭС и ГЭС критическая, отметил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Однако, по его словам, хорошая новость в том, что энергоблоки на станциях не уничтожены навсегда.
Владимир Кудрицкий
Кроме того, по его словам, тот дефицит, который есть в энергосистеме, не может быть покрыт даже достаточно мощным импортом из стран Европейского Союза. Причиной этого являются последствия российских террористических атак на ГЭС и ТЭС.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в энергосистеме Украины сложилась сложная ситуация, поэтому в областях действуют графики отключения света. В "Укрэнерго" призывают украинцев экономить электроэнергию. Также там считают, что наиболее сложная ситуация Украины ожидает в середине лета. Именно тогда из-за роста температур ожидается большее использование электроэнергии. Кроме того, отметил Кудрицкий, в это время АЭС будут идти на плановые ремонты, чтобы подготовиться к зиме.
Эксперты прогнозируют, что ситуация с обеспечением электроэнергией осенью и зимой будет еще сложнее. Они считают, что у каждого украинца должен быть "план Б". Например, рассмотреть возможность на время переехать в дом, где есть печка, дрова или возможность использовать генератор.
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