В «Укрэнерго» встревожили заявлением о том, когда возобновят работу все ТЭС и ГЭС

Ситуация на украинских ТЭС и ГЭС критическая, отметил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Однако, по его словам, хорошая новость в том, что энергоблоки на станциях не уничтожены навсегда.

Владимир Кудрицкий

"Конкретно в этом моменте – у нас действительно исторический рекорд того, сколь низкая мощность на тепловых электростанциях. На гидроэлектростанциях масштаб тоже глобальный для этих повреждений. Можно сказать, что нет практически ни одной ГЭС, которая не была повреждена",

– отметил глава "Укрэнерго".

Кроме того, по его словам, тот дефицит, который есть в энергосистеме, не может быть покрыт даже достаточно мощным импортом из стран Европейского Союза. Причиной этого являются последствия российских террористических атак на ГЭС и ТЭС.

"И плохая новость о том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужно время: недели, чаще – месяцы, иногда – годы",

– подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в энергосистеме Украины сложилась сложная ситуация, поэтому в областях действуют графики отключения света. В "Укрэнерго" призывают украинцев экономить электроэнергию. Также там считают, что наиболее сложная ситуация Украины ожидает в середине лета. Именно тогда из-за роста температур ожидается большее использование электроэнергии. Кроме того, отметил Кудрицкий, в это время АЭС будут идти на плановые ремонты, чтобы подготовиться к зиме.

Эксперты прогнозируют, что ситуация с обеспечением электроэнергией осенью и зимой будет еще сложнее. Они считают, что у каждого украинца должен быть "план Б". Например, рассмотреть возможность на время переехать в дом, где есть печка, дрова или возможность использовать генератор.



