В "Укрэнерго" рассказали, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Как отметили в компании, причиной всему станет жара, которая спровоцирует рост потребления электроэнергии, и как результат приведет к ее дефициту.

Отключение света

При этом в "Укрэнерго" подчеркнули, что покрыть дефицит электроэнергии, который возникнет из-за жары, будет трудно из-за работ по восстановлению на тепловых и гидроэлектростанциях, которые получили повреждения из-за массированных террористических ударов России.

Кроме того, в "Укрэнерго" обратили внимание на то, что летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку электроэнергии, что тоже повлияет на систему. Также, в компании подчеркнули, что летом энергоблоки атомных станций будут находиться в ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам следующей зимой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что энергосистема Украины могла потерять целостность, именно этим можно объяснить все происходящее в последнее время. При этом эксперты отметили, что если столь сложная ситуация происходит летом, то зимой Европе придется готовиться к очередной волне беженцев из Украины.

Вместе с тем, как отметила нардеп Виктория Сюмар, действительно своим бездействием Минэнерго и правительство провоцируют украинцев выезжать за границу. Таким образом, они исполняют мечту кремлевского диктатора Владимира Путина, а именно: превращают Украину в непригодные для жизни территории. В Верховной Раде считают, что пришло время правительству дать честные ответы на вопросы украинцев по поводу ситуации в энергетике, а не обвинять западных журналистов в распространении вражеского ИПСО, когда они сообщают, что зимой украинцы могут иметь только 4 часа света в сутки.



