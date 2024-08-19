В «Укрэнерго» объяснили, почему вернулись к графикам отключения света

В Украину вернулась жара, а вместе с ней и вынужденные отключения электроэнергии, заявили в "Укрэнерго". При этом там подчеркнули, что отключений света не удастся избежать и даже попытались объяснить почему.

Отключение света

"Причина та же, что и в предыдущие месяцы: последствия массированных атак россиян на энергообъекты в марте-июне этого года. Потерянные 9 гигаватт мощности разрушенных или поврежденных тепловых и гидроэлектростанций пока удалось восстановить частично, поэтому с увеличением потребления в жару – растет и дефицит в энергосистеме", — сказано в сообщении пресс-службы компании.

При этом в "Укрэнерго" попытались объяснить, почему свет отключают вечером, а не днем, когда наблюдается самая большая жара.

"На самом деле, время высокой температуры воздуха и максимального потребления – не совпадают. По сравнению с июлем температура ночью и утром сейчас ниже, а значит – меньше и потребление в это время суток. Однако, в целом пиковые периоды потребления сейчас типичны для лета: потребление днем растет и остается на высоком уровне в рабочие дни", — говорят в НАК.

В компании подчеркнули, что уже больше недели суточные пики потребления электроэнергии фиксируются в вечерние часы.

"Это время, когда люди приходят к своим нагретым за день домам и одновременно включают большое количество электроприборов – кондиционеры, чайники, бойлеры, электроплиты… Поэтому вечерний пик потребления – ощутимо выше, чем утренний, когда кондиционеры после прохладной ночи не нужны", — отметили в пресс-службе.

Именно поэтому в Укрэнерго призвали максимально рационально использовать мощные электроприборы. По возможности не включайте их одновременно в вечерние часы. Это позволит сбалансировать энергосистему без дополнительных мер ограничения, подчеркнули в компании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, по мнению экспертов, будет с графиками отключений электроэнергии в августе.



