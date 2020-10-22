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В Украину возвращается бабье лето

В некоторые регионы Украины на несколько дней вернется летнее тепло

сегодня, 06:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Погода в Украине сегодня, 22 октября, будет совсем не осенней. Столбики термометров во всех регионах стремительно поползут вверх. А в некоторых областях они и вовсе покажут +20. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

В Украину возвращается бабье лето

Бабье лето. Фото: ukr.media

Прохладнее всего сегодня будет на Севере и Востоке. Но и там солнце прогреет воздух гораздо сильнее, чем было накануне. Днем термометры в большинстве регионов покажут +15. А вот в Донецкой, Житомирской и Киевской областях синоптики обещают до +18.

Теплом и солнцем погода сегодня порадует также жителей западных регионов и украинского Центра. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах 15-18 градусов. Ночью могу упасть до +5.

Самое настоящее бабье лето возвращается на Юг Украины. Уже сегодня в Николаевской, Херсонской и Одесской областях солнце прогреет воздух до +20. В остальных регионах будет только на градус-два меньше. Зонтики смело можно оставлять дома — дождей синоптики не обещают.

Бабье лето в Украину вернулось не так уж и надолго. Уже на выходных небо над большинством регионов затянет дождевыми тучами, а температура воздуха резко упадет.

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