В Украину возвращается бабье лето

Язык
BTC/USD
12779.51
ETH/USD
393.97
LTC/USD
55.34
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Виолетта Комаровская
Погода в Украине сегодня, 22 октября, будет совсем не осенней. Столбики термометров во всех регионах стремительно поползут вверх. А в некоторых областях они и вовсе покажут +20. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Бабье лето. Фото: ukr.media
Прохладнее всего сегодня будет на Севере и Востоке. Но и там солнце прогреет воздух гораздо сильнее, чем было накануне. Днем термометры в большинстве регионов покажут +15. А вот в Донецкой, Житомирской и Киевской областях синоптики обещают до +18.
Теплом и солнцем погода сегодня порадует также жителей западных регионов и украинского Центра. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах 15-18 градусов. Ночью могу упасть до +5.
Самое настоящее бабье лето возвращается на Юг Украины. Уже сегодня в Николаевской, Херсонской и Одесской областях солнце прогреет воздух до +20. В остальных регионах будет только на градус-два меньше. Зонтики смело можно оставлять дома — дождей синоптики не обещают.
Бабье лето в Украину вернулось не так уж и надолго. Уже на выходных небо над большинством регионов затянет дождевыми тучами, а температура воздуха резко упадет.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие продукты помогут избавиться от осенней хандры.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости