В Украину пришли первые снегопады, а морозы сохранятся даже днем: прогноз погоды на 16 ноября

Сегодня, в понедельник, 16 ноября, на север и центр страны придет зима — пройдет снегопад, пусть и мокрый. Так, зонтом и непромокаемой обувью лучше обзавестись жителям Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областей.

А вот тем, кто живет на западе и юге страны повезло — здесь будет без осадков, а местами даже солнечно.



В ночное время суток на севере, востоке и центре Украины пройдут заморозки от минус 2 до 5 градусов мороза. По остальной территории нашей страны ночью будет 2-4 градуса тепла.



Днем на севере и востоке Украины будет преобладать отрицательная температура. Так, в Сумах столбик термометра опустится до минус 1-3 градуса мороза, в Харькове и Луганске будет 3-5 градусов ниже нуля. В Полтаве, Днепре, Донецке — температура днем будет в районе нуля градусов. На западе и юге страны теплее — до 6-9 градусов тепла.



В столице Украины первый рабочий день недели станет сухим, ночная температура будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.

С сегодняшнего дня по народным приметам начинается глубокая осень. 16 октября наши предки называли Осенние лихорадки. Считалось, что в преддверии зимы на землю приходят злые духи, которые влекут за собой недуги. Берегите себя!





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