В Украину из Франции прибыли автопоезда с грузом медицинского назначения

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Козлова Альбіна
В рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток" из Франции в Украину прибыли два грузовых автопоезда с гуманитарным грузом целевого медицинского назначения весом 26 тонн.
Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, фото из открытых источников
В состав гуманитарной помощи входит медицинское оборудование, медикаменты, дезинфицирующие средства и медицинские расходники для военных госпиталей, а также гражданских медицинских учреждений. Об этом сообщил основатель инициативы, командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Командующий добавил, что груз доставлен в Украину при непосредственном содействии Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с президентом Леонидом Костюченко и предприятия ООО "Санагро Украина" — директор Александр Скрипка.
Кроме того, растаможка груза и подготовка заказов осуществлена ВОО "Всеукраинский совет реанимации и экстренной медицинской помощи" председателем правления которой является Игорь Збышко.
Также командующий рассказал, что в течение 2021 года в Украину из Франции в рамках проекта "Помощь Восток" в целом поступило более 83 тонн гуманитарной помощи на сумму более 29 млн грн, которая была доставлена в 25 медицинских учреждений, как в районе проведения операции Объединенных сил , да и в других регионах страны.
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