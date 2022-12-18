В Украину идут сильные морозы: как и где изменится погода

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Лиля Воробьева
18 декабря в Украине резко изменится погода. По словам синоптиков, ожидаются морозы местами до -10 и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что в Украине сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти небольшой снег, а в юго-восточной части, кое-где и в центральных областях даже будет лить дождь. Днем погода в Украине будет без существенных осадков.
На дорогах, кроме юга и юго-востока, местами появится гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
18 декабря в столице Украины будет идти ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами будет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью -2 -4, а днем -4 -2 градуса мороза.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину идут мороз с вьюгами . В нашей стране снова будет ухудшаться погода. Наблюдатели погоды делают свой малоутешительный прогноз о сильных морозах и вьюгах, которые придут уже в ближайшие дни. В частности, по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, уже 17 декабря в Украину несется сильный циклон с грозой и метелью. По словам Щедрина, уже в ночные часы 18 декабря на смену грозам придет обильный снегопад и резко станет холодно.
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