В Украину идут сильные морозы: как и где изменится погода

18 декабря в Украине резко изменится погода. По словам синоптиков, ожидаются морозы местами до -10 и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Погода в Украине (фото из открытых источников) В сообщении говорится, что в Украине сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти небольшой снег, а в юго-восточной части, кое-где и в центральных областях даже будет лить дождь. Днем погода в Украине будет без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга и юго-востока, местами появится гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных регионах ночью -8 -1 градус, днем -8 -2,

на западе ночью -8 -5, а днем -7 -3 градуса;

в восточных регионах ночью от -3 до +2 градусов, днем 2+12;

на юге Украины ночью от -1 до 6, а днем от 0 до +6 градусов;

в центральных регионах ночью -5 -1 градус, днем -3. 18 декабря в столице Украины будет идти ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами будет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью -2 -4, а днем -4 -2 градуса мороза. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину идут мороз с вьюгами . В нашей стране снова будет ухудшаться погода. Наблюдатели погоды делают свой малоутешительный прогноз о сильных морозах и вьюгах, которые придут уже в ближайшие дни. В частности, по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, уже 17 декабря в Украину несется сильный циклон с грозой и метелью. По словам Щедрина, уже в ночные часы 18 декабря на смену грозам придет обильный снегопад и резко станет холодно.

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