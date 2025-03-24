В Украину идет серьезное похолодание: стали известны точные даты

В Украине во вторник, 25 марта, ожидается переменная погода. На юге, в центральных областях и в Луганской области температура будет достаточно теплой, днем будет колебаться от 12 до 16 градусов. В то же время на севере страны будет холоднее, с температурой в пределах 9-12 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Фото: 24 Канал

"Свежее, прохладный воздух будет оставаться в прибрежных районах, где температура будет составлять от 8 до 11 градусов, поскольку моря еще не прогреты. На Луганщине будет тепло, в Харьковской области — прохладно, от 8 до 11 градусов, в Донецкой области — от 10 до 14, но на Приазовье температура не выше +8 — +12 градусов", — отметила она.

Синоптик также сообщила, что наблюдавшийся вчера сильный ветер завтра утихнет, хотя на востоке страны он может остаться порывистым.

25 марта дожди охватят западные, северные области, а также Винницкую, Черкасскую и Харьковскую, на остальной территории без осадков.

Диденко также предупредила, что на Украине в эти дни наблюдаются магнитные бури.

Погода в Киеве

В столице 25 марта ожидаются дожди, которые преимущественно будут идти ночью и утром (подробнее на карте ниже). Днем осадки постепенно прекратятся, возможно, небольшой дождь. В течение дня температура будет держаться около 10 градусов.

Погода на неделю

В течение недели в Украине будет нестабильная погода с периодическими дождями и солнечными перерывами, но температура не будет низкой, с периодическими колебаниями.

Когда следует ожидать похолодания

Согласно предварительным прогнозам, с 7 апреля в Украине возможно резкое похолодание, однако эти данные нуждаются в уточнении.

Как уже предупреждали синоптики, весна этого года будет с перепадами температур и неожиданными переменами погодных условий.

Ранее портал "Комментарии" писал, что 24 марта во всех областях Украины, за исключением Луганской, Закарпатской и Прикарпатской, ожидаются сильные порывы ветра, из-за чего объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.