В Украину идет пылевое облако из Сахары: синоптики предупреждают об угрозе людям

В ближайшие дни в Украине ожидается значительное ухудшение качества воздуха. Ведь в Украину прибывает пыль из Сахары. Об этом сообщает метеостанция " Борисполь ".

Украину накроет пыль из Сахары (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что 31 марта пылью накрыло Прикарпатье, а вот 1 апреля такая ситуация будет по всей Украине.

По словам синоптиков, небо будет очень туманным. При этом ожидается аномальное тепло до 25 градусов.

В сообщении DW говорится, что пыль из Сахары добралась и в Европу. 31 марта пыль накрыла Германию, Францию и Швейцарию. Небо над частью Европы окрасилось в желтовато-оранжевый цвет из-за мельчайших частиц песчаной пыли, которую ветер донес из пустыни. В ближайшие дни качество воздуха также значительно снизится.

Известно, что ежегодно из Сахары поднимается от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. Когда большие частицы быстро падают на Землю, то мельчайшие частицы иногда могут лететь на тысячи километров.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду . Сотрудница отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк сообщила, что глобальное потепление никому не принесет пользы. Потому что низменные прибрежные территории на юге Украины тоже могут уйти под воду – это почти один миллион гектаров территории.

Синоптик продолжила, что 2023 год превзошел все рекорды, потому что стал самым теплым, учитывая историю метеорологических наблюдений. Она продолжила, что когда глобальная температура повысится на 2 °С, то изменение климата станет неотвратимым. При этом людям нужно воспринимать изменение климата как стихийную беду и адекватно на это реагировать.

