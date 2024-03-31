logo

BTC/USD

70414.81

ETH/USD

3621.10

LTC/USD

102.98

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украину идет пылевое облако из Сахары: синоптики предупреждают об угрозе людям
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украину идет пылевое облако из Сахары: синоптики предупреждают об угрозе людям

Сегодня пыль уже добралась до Прикарпатья, а завтра ее почувствуют по всей Украине.

сегодня, 18:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В ближайшие дни в Украине ожидается значительное ухудшение качества воздуха. Ведь в Украину прибывает пыль из Сахары. Об этом сообщает метеостанция " Борисполь ".

В Украину идет пылевое облако из Сахары: синоптики предупреждают об угрозе людям

Украину накроет пыль из Сахары (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что 31 марта пылью накрыло Прикарпатье, а вот 1 апреля такая ситуация будет по всей Украине.

По словам синоптиков, небо будет очень туманным. При этом ожидается аномальное тепло до 25 градусов.

В сообщении DW говорится, что пыль из Сахары добралась и в Европу. 31 марта пыль накрыла Германию, Францию и Швейцарию. Небо над частью Европы окрасилось в желтовато-оранжевый цвет из-за мельчайших частиц песчаной пыли, которую ветер донес из пустыни. В ближайшие дни качество воздуха также значительно снизится.

Известно, что ежегодно из Сахары поднимается от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. Когда большие частицы быстро падают на Землю, то мельчайшие частицы иногда могут лететь на тысячи километров.

В Украину идет пылевое облако из Сахары: синоптики предупреждают об угрозе людям - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду . Сотрудница отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк сообщила, что глобальное потепление никому не принесет пользы. Потому что низменные прибрежные территории на юге Украины тоже могут уйти под воду – это почти один миллион гектаров территории.

Синоптик продолжила, что 2023 год превзошел все рекорды, потому что стал самым теплым, учитывая историю метеорологических наблюдений. Она продолжила, что когда глобальная температура повысится на 2 °С, то изменение климата станет неотвратимым. При этом людям нужно воспринимать изменение климата как стихийную беду и адекватно на это реагировать.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости