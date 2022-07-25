В Украину идет похолодание: в каких регионах упадет жара

Наталья Диденко сообщила, что в понедельник, 25 июля, прохладно будет в северных областях, на Левобережье прогнозируют грозовые дожди и солнечный антициклон Lebrecht.

В некоторые украинские регионы придет похолодание, но оно будет недолгим. О температурных режимах воздуха 25 июля сообщает Наталья Диденко.

По ее словам, в северных областях упадет адская жара, температура воздуха опустится до +23+27 градусов.

В большинстве регионов нашей страны температура воздуха будет держаться на уровне +25+29 градусов, в частности, в Одесской области будет до +29+31 градус.

По информации Наталки Диденко, ночью в центре и на севере будут идти грозы. В течение дня дождь периодически может идти и на Левобережье Украины.

Сухо и солнечно будет на Правобережье, ведь там будет царить антициклон Lebrecht.

"Северо-западный ветер будет порывистым в северных и центральных областях Украины", — рассказала украинцам Диденко.

В столице Украины – Киеве также ожидается температурный спад, ведь на градуснике будет около +24+25 градусов. На дождь киевляне могут рассчитывать только в воскресенье, или в ближайшую ночь, но в понедельник будет сухо и солнечно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину идут грозы и шквальный ветер . В Украину идут грозы и шквальный ветер. Так, по данным синоптиков, ночью (24 июля) во многих областях Украины ухудшится погода. Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают о пожарной опасности. и Житомирской областях) объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.