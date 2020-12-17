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В Украину идет похолодание: синоптик назвала дату

Синоптик рассказала, какую погоду ожидать украинцам в День Святого Николая

сегодня, 13:55
Автор:

Таисия Ерохина

В следующее воскресенье в Украину придет кратковременное похолодание, которое продержится несколько дней. Об этом говорится в прогнозе погоды синоптика Натальи Диденко, опубликованном в ее Telegram-канале.

В Украину идет похолодание: синоптик назвала дату

Фото из открытых источников

Сообщается, что высокое или повышенное атмосферное давление охватило большинство стран Европы. Поэтому завтра, 18 декабря, осадков на континенте будет мало. В Украине, в частности, в пятницу также ожидается погода без осадков. Однако возможные периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров. Температура воздуха в течение завтрашних суток достигнет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В южной части и на Западе Украины будет несколько теплее — 2-6 градусов тепла. Самая свежая погода, по прогнозу, ожидается в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Диденко отметила, что максимальная температура воздуха не превысит в этих регионах 0-3 градусов мороза, поэтому сохранится гололедица. Будьте осторожны!

В День Святого Николая, 19 декабря, как прогнозирует Диденко, погода в Украине существенно не изменится. А вот после ближайших выходных, 22-23 декабря, ожидается кратковременное похолодание. Кроме того, по прогнозу синоптика, во второй половине следующей недели увеличится количество осадков.

Напомним, опубликован календарь магнитных бурь на декабрь 2020: когда в этом месяце ожидаются удары. Так, во второй половине декабря людей ждет ощутимый магнитный удар.

Как ранее сообщал "Комментарии", озвучен прогноз погоды на Новый год в Украине. Известно, следует украинцам ждать снега в грядущую новогоднюю ночь.


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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/913
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