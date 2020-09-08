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Главная Новости Общество события В Украину идет похолодание: где задержится летнее тепло
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В Украину идет похолодание: где задержится летнее тепло

В некоторых регионах столбики термометров днем поднимутся до +29

сегодня, 07:56 comments566
Автор:

Виолетта Комаровская

Сентябрь отвоевывает у лета свои позиции. Уже сегодня похолодание постепенно начнет распространяться по всей территории Украины. С Запада оно начнет двигаться в направлении Востока, а температура упадет до +18 днем. Такой прогноз погоды на сегодня, 8 сентября, сделали синоптики Укргидрометцентра.

Западные регионы сегодня будут самыми холодными. Местами максимальная температура днем будет на уровне +18. Ночью похолодает еще больше и столбики термометров упадут до +7. Особенно ощутимой осенняя прохлада будет во Львовской и Волынской областях. Без осадков.

В Украину идет похолодание: где задержится летнее тепло

Похолодание в Украине. Фото: pixabay

Прохладно сегодня будет и на Севере Украины. Днем синоптики обещают до +22. В Черниговской и Сумской области могут пройти грозовые дожди.

Грозовыми тучами может затянуть и центральные области, а также Харьковщину.

Летняя жара пока решила задержаться на Востоке и Юге Украины. Здесь днем стоит ожидать до +29. Осадки маловероятны.

К слову, жара в восточных и южных регионах задержится ненадолго. Уже завтра столбики термометров там также пойдут вниз.

Ранее "Комментарии" рссказывали о том, какой прогноз на вторник, 8 сентября, сделали астрологи для всех знаков зодиака.


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