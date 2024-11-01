В Украину идет циклон: синоптики предупреждают об опасности

В эти выходные в Украине прогнозируют значительное ухудшение погоды: температура воздуха снизится, ожидаются порывы ветра до 20 м/с и кратковременные дожди. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на портале "Метеопрог". Изменения вызваны активным циклоном, который надвигается с севера и будет властвовать над северо-восточной Европой, затронув также нашу страну.

Штормовое предупреждение и похолодание: выходные в Украине будут холодными и ветреными

Из-за этого циклона на выходных холодный воздух из Скандинавии продвинется на территорию Украины, принеся существенное снижение температуры, особенно на западе и севере. Там температура днем опустится до 5…10 °С, а ночная может достигать даже -4 °С в некоторых регионах.

Подробный прогноз погоды на 2-3 ноября.

Суббота, 2 ноября : Западные области могут получить кратковременный дождь, а ветреная погода будет ощущаться почти по всей территории страны. На западе и в центре возможны порывы ветра до 20 м/с, ночные температуры будут составлять 7…13 °С, а днем будут колебаться в пределах 5…15 °С. В южных регионах будет сухо, но тоже ветрено. Там температура днем поднимется до 15…20 °С.

На востоке Украины в субботу прогнозируется переменная облачность с небольшим дождем по утрам, ветер тоже будет достигать 20 м/с. Ночью температура составит 7…12 °С, а днем до 16 °С.

Воскресенье, 3 ноября : Погода немного успокоится — ветры будут ослабевать, а на западе Украины будет сухая и малооблачная погода с возможным туманом утром. В северных и центральных областях также без осадков, но прохладно: ночью -1...4°С, днем не выше 8°С. В южных регионах ночи станут более прохладными, от 1 до 6 °С, а днем воздух прогреется только до 11 °С.

На 1 ноября объявлен уровень опасности в большинстве регионов, кроме Закарпатья и южных областей, из-за сильных порывов ветра до 20 м/с. Синоптики советуют украинцам учесть эти погодные условия в своих планах на выходные, особенно в регионах с сильнейшими порывами ветра.