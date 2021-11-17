В Украину едут военные профи из Швеции: почему это важно, учитывая концентрацию войск РФ на границе

Министр обороны Швеции Питер Хултквист поддержал предложение стран Балтии о проведении учебной миссии под руководством ЕС в Украине. Это может означать, что Швеция отправит в Украину офицеров для обучения военных. Эксперты проанализировали эти сообщения для издания "Комментарии".

Военные Швеции. Фото из открытых источников

Увеличение количества военных инструкторов повысит качественно и количественно подготовку украинских военных

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что любая помощь, которая укрепляет обороноспособность нашей страны и способствует достижению нашими вооруженными силами стандартов НАТО, крайне важна. Тем более – в условиях военно-политического конфликта с РФ.

"Особенно это важно на фоне повышения опасности полномасштабного вторжения со стороны РФ , о котором нас предупреждают наши западные партнёры. Увеличение количества военных инструкторов повысит качественно и количественно подготовку наших военных. В принципе, такое решение не является сенсацией, а было запланированным заранее по линии сотрудничества военных ведомств Украины и ЕС", – отмечает Максим Яли.

Он акцентирует, что Швеция, которая также имеет морские границы с РФ в Балтийском море и экономические интересы в странах Балтии, на границах которых, равно как на польском кордоне, сейчас происходит искусственно созданный не без помощи Кремля миграционный кризис, решили внести свою лепту в усилении безопасности на границах ЕС.

"Ведь укрепляя обороноспособность Украины, они тем самым способствуют установлению баланса сил в Европе, от которого зависит и их собственная безопасность, и безопасность ЕС в целом", – поясняет политолог.

Максим Яли уверен, что реакция России ожидаемо будет негативной. А само данное сообщение используется, по его словам, пропагандистской машиной для обоснования усиления военного присутствия РФ у наших границ и проведения плановых и вне плановых учений.

Военное сотрудничество – это всегда разговор о партнерстве, поддержке. Чем больше таких стран будет, тем лучше

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук акцентирует, что в Украине уже долгое время действуют международные миссии.

"Канадцы, британцы, прибалты, поляки, немцы, американцы периодически или на постоянной основе появляются в наших военно-учебных центрах. Это и полигон Широкий Лан в Николаевской области, и Яворовский полигон во Львовской области. Кода бригада выходит с Востока отдохнув, сходив в отпуска, наши ребята выходят на боевое слаживание на эти полигоны. И проводят там совместные занятия с международными партнерами. Отдельно занимаются с офицерами по командно-штабной работе. Это важно, потому что нас учат работать по стандартам НАТО, куда Украина так сильно стремится. Отдельно инструктора – саперы, медики, разведчики – занимаются с собственно с ребятами-солдатами. И вот, по большому счету, больше учатся у нас. У иностранных партнеров активных боевых действий нет. И что касается полевой, "черной" работы – тут Запад как раз таки перенимает опыт у нас", – поясняет Андрей Рымарук.

По его мнению, для Украины хорошо, если к такому обучению подключится еще и Швеция.

"Военное сотрудничество – это всегда разговор о партнерстве, поддержке. Чем больше таких стран будет, тем лучше, – уверен Андрей Рымарук. – Тем более у нас уверенность, что мы не одни на этом поле боя с Россией".

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