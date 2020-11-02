В Украину будут возвращать украденные активы, - генпрокурор

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Елизавета Черных
Офис генерального прокурора Украины сообщает о разработке действенных способов возвращения расхищенного имущества. Способы активации этих процессов генпрокурор Ирина Венедиктова обсудила во время встречи с вице-президентом Парижского трибунала высшей инстанции Чарльзом Пратсом — экспертом Совета Европы в области борьбы с коррупцией, финансовым мошенничеством и отмыванием средств.
ФОТО: 5 канал
По словам Венедиктовой, в Офисе генпрокурора ожидают от Французской Республики материалы выполнения запросов по ряду бывших высокопоставленных чиновников, которых подозревают в инвестировании преступных средств в приобретение недвижимости во Франции.
Ранее "Комментарии" рассказывали о требовании Зеленского к Венедиктовой.
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