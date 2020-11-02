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В Украину будут возвращать украденные активы, - генпрокурор

Ирина Венедиктова рассказала о разработке действенных механизмов по возвращению средств, полученных преступным образом

сегодня, 15:05
Автор:

Елизавета Черных

Офис генерального прокурора Украины сообщает о разработке действенных способов возвращения расхищенного имущества. Способы активации этих процессов генпрокурор Ирина Венедиктова обсудила во время встречи с вице-президентом Парижского трибунала высшей инстанции Чарльзом Пратсом — экспертом Совета Европы в области борьбы с коррупцией, финансовым мошенничеством и отмыванием средств.

В Украину будут возвращать украденные активы, - генпрокурор

ФОТО: 5 канал

По словам Венедиктовой, в Офисе генпрокурора ожидают от Французской Республики материалы выполнения запросов по ряду бывших высокопоставленных чиновников, которых подозревают в инвестировании преступных средств в приобретение недвижимости во Франции.

"Офис генпрокурора работает над разработкой действенных межгосударственных механизмов возвращения активов. В производстве относительно экс-главы госкомпании по завладению 23 млн долларов, есть основания полагать, что за эти средства им были куплены во Франции вилла и две винодельни. Еще одно дело касается уже удовлетворенного запроса нашей стороны об экстрадиции в отношении лица, подозреваемого в завладении 12 млн евро и 3 млн грн, который приобрел во Франции замок и здание под создание отеля-ресторана", — заявила Ирина Венедиктова.

Ранее "Комментарии" рассказывали о требовании Зеленского к Венедиктовой



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