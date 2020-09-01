В украинской армии новые эмблемы и знаки: появились фото

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Таисия Ерохина
Министерство обороны Украины показало изменения в эмблемах на воротник и беретных знаках военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые недавно утвердил приказом министр. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сообщается, что нововведения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы одежды и сделали ее более привлекательной и практичной.
Так, зубчатка, как эмблема, обозначавшая принадлежность к высшему офицерского состава, вернулась на свое историческое место - воротник.
Эмблема войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности теперь другая: центральный медальон с изображением буквы "і" заменен на стилизованное изображение электрической искры.
Кроме того, для десантно-штурмовых войск внедрили эмблему на воротник, которая в миниатюре повторяет изображение беретного знака - окрыленный парашют, на который наложен пламенный меч.
Эмблемы медицинской службы и ветеринарной медицины теперь имеют жезл Эскулапа, который обвивает змея. Этот знак - общепринятый символ медицины, он указывает на наследственность милитаристских традиций украинского войска времен борьбы за независимость 1917-1921 годов. Также заменена серебряная "звезда жизни" на изображение извивающейся змеи, которая была введена для ветеринарных старшин в 1918 году наряду с эмблемой военных медиков.
Для частей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки ввели эмблему в виде контурного щита, на который скосом наложена стилизованная молния.
Эмблему на воротник Военной службы правопорядка унифицировали и изготовили из желтого металла.
Отмечается, что ввели совершенно новые эмблемы для четырех специальностей, которые не получили собственных эмблем в "Правилах ношения военной формы одежды" в 2017 году. Так, эмблему военной-топографической службы было решено оставить без изменений. Впервые в истории украинского войска ввели отдельную эмблему для армейской авиации в виде окрыленного острия копья. Для морской пехоты ввели эмблемы в виде меча Сагайдачного и скрещенных ружей, наложенных на стилизованный якорь. А Государственная специальная служба транспорта Украины получила эмблему в виде "колеса Меркурия", наложенного на понтонный якорь.
Добавим, что также изменили ряд беретных знаков.
Ранее сообщалось, что в Украине вводят новые воинские звания.
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