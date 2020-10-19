В украинских аеропортах появится важное нововведение

Аэропорты городов Ивано-Франковск и Днепр вскоре смогут принимать цифровые документы мобильного приложения "Дія" для идентификации пассажиров. Об этом заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб во время онлайн-брифинга, посвященного первым итогам работы мобильного приложения "Дія 2.0".

"Завершаем работу с аэропортами Днепра и Ивано-Франковска. Пока эти аэропорты не принимают приложение. Мы продолжаем эту работу, ждите новостей", — сказал он.

Подобные планы в Украине озвучивали и ранее. Первым функцию идентификации пассажиров по цировому паспорту получил аэропорт "Борисполь". Далее – аэропорты Львова, Одессы, Херсона, Запорожья и Харькова, а также аеропорт "Киев".

Для туристов это означает, что они теперь могут сосканировать до перелета свой цифровой паспорт в приложении, даже если забыли обычный паспорт дома. Правда, действует данная функция только для внутренних перелетов.

Как ранее сообщали "Комментарии", во всем мире резко вскочил спрос на частные самолеты.

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