Министерство иностранных дел Украины выразило решительное осуждение в адрес рекламной кампании русскоязычного издания "Медуза", в которой использовались кадры войны в Украине и изображения пострадавших украинцев. Об этом говорится в официальном заявлении МИД.

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В ведомстве саркастически отметили, что берлинское агентство Lure, реализовавшее эту рекламу, заслуживает отличия за свою маркетинговую бесстыдство.

"Использовать нашу трагедию для того, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, — это абсолютное неуважение", — отметили в украинском МИД.

Представитель министерства Георгий Тихий заявил, что Украина требует немедленного удаления всех подобных рекламных материалов, эксплуатирующих украинское горе, вызванное российским террором.

Также он добавил, что те, кто допустил такую эксплуатацию страданий украинцев, должны извиниться перед украинским народом.

Как известно, "Медуза", находящееся в Латвии русскоязычное издание, запустило рекламную кампанию за рубежом, которая вызвала волну возмущения среди украинцев. Рекламные видео использовали кадры взрывов в Украине и фото Ярослава Базилевича на похоронах его семьи, погибшей от российского ракетного удара по Львову 4 сентября 2024 года.

Кампания была бесплатно разработана немецким агентством Lure, которое объяснило свое решение желанием поддержать журналистов, каждый день рискующих своей жизнью, чтобы донести правду.

Как уже писали "Комментарии", страна-оккупант Россия не имеет права выдвигать НАТО ультиматумы и требовать отмены решения Бухарестского саммита по поводу перспективы вступления Украины в Альянс. Об этом в своем Twitter заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.