В Украине запустят еще один международный аэропорт

Украина и Словакия договорились разблокировать работу международного аэропорта "Ужгород". Регулярные рейсы оттуда смогут запустить сразу же после подписания официального соглашения между странами. Об этом сообщил на своей странице в Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль.

Аэропорт "Ужгород" практически остановился в начале лета 2018 года. Регулярные рейсы оттуда пришлось отменить. Все из-за того, что взлетно-посадочная полоса находится очень близко к границе со Словакией. Самолеты после взлета фактически сразу же оказываются на территории другой страны.

Аэропорт "Ужгород". Фото: Новини Закарпаття

Два года страны не могли урегулировать этот вопрос, а аэропорт фактически простаивал. Теперь дело может, наконец-то, сдвинуться с мертвой точки, заявил глава украинского правительства после разговора с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем.

"Обсудили с коллегой актуальные вопросы. Сегодня мы получили зеленый свет и можем приступить к возобновлению работы аэропорта "Ужгород". Осталось только формально подписать необходимые международные соглашения", - отметил Шмыгаль.

Уже вскоре регулярные рейсы с "Ужгорода" смогут отправить не только в украинские города. Аэропорт будет функционировать как международный и будет отправлять рейсы за границу.

К слову, ужгородский аэропорт еще в 2018 году получил сертификат Европейского агентства по безопасности полетов.

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