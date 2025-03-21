В Украине запустили сайт для поиска наследников: как он работает



















Нотариальная палата Украины представила новый онлайн-ресурс "Розыск наследников" (RS.NPU.UA), который должен стать единственной платформой для обнародования соответствующих объявлений. Это значительно облегчит работу нотариусов и поможет гражданам быстрее узнавать открытые наследственные дела. Особенно актуален этот сервис в условиях войны, когда количество таких дел значительно возросло.

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Новый сайт позволяет нотариусам оперативно размещать объявления, а наследникам легко находить информацию о возможном наследии. Главные преимущества платформы – простой интерфейс, бесплатный доступ и экономия времени. Все объявления размещаются в соответствии с Законом Украины "О нотариате".





Напомним, портал "Комментарии" писал, что известно, что наследник самой богатой семьи Европы начал процесс усыновления своего садовода, планируя оставить ему по меньшей мере половину своего состояния в 11 миллиардов евро. 82-летний Николя Пюэш, потомок люксового бренда Hermes, хочет отменить контракт, согласно которому его состояние завещало основанному им фонду Isocrates, и вместо этого сделать своего сотрудника законным наследником.

Кроме того, у российского певца Филиппа Киркорова скончался его отец – Бедрос Киркоров. Он ушел из жизни 18 марта в России. Как сообщают российские пропагандистские СМИ, у Киркорова-старшего не было значительного имущества. Адвокат Александр Добровинский, сотрудничавший с Филиппом Киркоровым, отметил, что у Бедроса осталась только небольшая квартира за пределами Москвы.