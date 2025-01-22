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В Украине запускают бесплатные курсы для женщин: какие профессии можно освоить

Расширение возможностей для женщин на рынке труда: сегодня можно бесплатно учиться по новым профессиям, которые обеспечат стабильную работу и хорошие перспективы

сегодня, 18:26
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Амбарцумян Анна

Программа переквалификации Reskilling Ukraine объявляет набор на бесплатные курсы для женщин, желающих овладеть профессией водителя грузовиков и автобусов. Благодаря партнерству с Министерством экономики Украины эта инициатива предлагает новые возможности для женщин на рынке труда, где они традиционно представлены меньшим количеством. Тренинги длятся 6 недель, и все участницы получат проживание и питание во время практики. Кто может присоединиться к программе и как подать заявку читайте дальше.

В Украине запускают бесплатные курсы для женщин: какие профессии можно освоить

Бесплатные курсы для женщин. Фото из открытых источников

Проект Reskilling Ukraine, реализуемый в партнерстве с Министерством экономики Украины, продолжает открывать новые горизонты для женщин на рынке труда. В настоящее время стартует новый набор на безвозмездные курсы, позволяющие женщинам получить профессию водителя грузового и пассажирского транспорта в рамках программы OnTrack. Этот курс позволяет не только получить новые навыки, но и стать более конкурентоспособным на рынке труда.

По словам заместителя Министра экономики Украины Татьяны Бережной, программа направлена на расширение возможностей для женщин в профессиях, где они менее представлены. Уже более трехсот украинок смогли освоить профессию водительницы, и в этом году это количество может увеличиться еще больше.

Участницы программы пройдут теоретические занятия онлайн и практические курсы в одном из трех городов Украины: Киеве, Кременце или Тернополе. Программа состоит из шести недель интенсивного обучения, а Reskilling Ukraine обеспечит проживание и питание во время практики.

Для участия в программе необходимо удовлетворять нескольким требованиям: наличие водительского удостоверения категории B, опыт вождения от 3 лет и сильная мотивация сменить профессию.

В рамках обучения участники также получат тренинг по оказанию первой домедицинской помощи и посетят компании и предприятия для детального ознакомления с профессией водителя.

Заявки на участие принимаются до 15 февраля 2025г. Для подачи анкеты нужно перейти по ссылке reskillingukraine.professionalcenter.se.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/bezoplatni-prohramy-perekvalifikatsii-dlia-zhinok-startuie-nabir-na-navchannia-vodiiok-vantazhivok-i-avtobusiv
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