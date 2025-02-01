В Украине заочно осудили российского бизнесмена, причастного к производству дронов "Герань"

Служба безопасности Украины завершила сбор доказательств в отношении российского бизнесмена, организовавшего производство и поставку более 13 тысяч ударных беспилотников "Герань", являющихся российской версией иранских "Шахедов", в Вооруженные силы России.

Тимур Шагивалеев. Фото: РБК

Речь идет о генеральном директоре "Особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Алабуга" Тимуре Шагивалееве. Согласно данным следствия, он координировал массовое производство этих БПЛА на предприятии в 2023 году.

Российская армия использует эти беспилотники для регулярных атак на территорию Украины, в частности гражданскую инфраструктуру. Это приводит к многочисленным жертвам среди мирных жителей, включая детей, а также к серьезному материальному ущербу — уничтожению зданий и другой инфраструктуры.

На основе полученных доказательств Шагивалееву заочно было предъявлено подозрение за участие в ведении агрессивной войны. Досудебное расследование продолжается, а также принимаются все необходимые меры по выявлению и наказанию всех лиц, причастных к преступлениям против Украины.

Согласно информации Офиса Генерального прокурора, в течение 2023-2024 годов на предприятии Шагивалеева было произведено около 13 315 беспилотников Герань, которые после этого были переданы российским военным для использования в боевых действиях против Украины.

За этот период зафиксировано более 13000 запусков этих БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Это привело к гибели 122 человек и ранению более 560 граждан, а также к значительным разрушениям зданий, сооружений и имущества, что нарушает нормы международного гуманитарного права.

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