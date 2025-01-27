В Украине зафиксировано 93 компании со скрытыми российскими владельцами, — Опендатабот

За последние шесть месяцев 93 украинских компаний фальсифицировали данные, удаляя российских владельцев из своих регистрационных документов, чтобы продолжить свою деятельность в Украине вопреки законодательному запрету. Об этом сообщает Опендатабот.

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"До начала полномасштабной войны более 18 тысяч компаний в Украине имели российских владельцев. За последние шесть месяцев 93 из них удалили россиян из своих регистраций, несмотря на законодательный запрет. К маю 2024 года таких компаний было 621", – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего таких компаний находится в Киеве – 47 бизнесов (50,5%). Далее следуют Одесская область с 8 компаниями (8,6%) и Полтавская область с 5 компаниями (5,4%).

Среди основных видов доминирующих деятельности – оптовая торговля (19,4% компаний), сделки с недвижимостью (12,9%) и строительство (9,7%).

Что касается дохода, то почти половина компаний, которые "избавились" от российских собственников, имеют годовой оборот до 10 млн грн. 12,9% бизнесов генерируют доход от 10 до 100 млн. грн. Только две компании имеют годовой доход более 100 млн. грн.

Среди наиболее активных участников государственных тендеров среди таких компаний: ООО "Текстер ЛТД" (7 тендеров на сумму 19,6 млн грн), ООО Велесгард (1 тендер на сумму 19,3 млн грн), ООО Эра Мобайл (37 тендеров на сумму 1,9 млн грн), ОДО "Брацлав" (27 тендеров на сумму 1,7 млн грн) и ООО Тепловентмонтаж (10 тендеров на сумму 1 млн грн).

С начала войны в Украине действует запрет на изменение регистрационных данных в компаниях с российскими владельцами, за исключением нескольких случаев, определенных законом. Если изменения владельцев произошли незаконно, это означает, что российские бизнесы продолжают функционировать в Украине, минуя законодательные ограничения.

Опендатабот в прошлом году обратился в Министерство юстиции с просьбой проверить законность таких регистраций. В результате проверок 600 компаний было проведено всего 10 проверок, и в 8 случаях регистрационные действия были признаны незаконными.

Портал "Комментарии" писал, что SLB, крупнейшая нефтесервисная компания мира (бывшая Schlumberger), не планирует прекращать свою деятельность в России, несмотря на новые санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена.