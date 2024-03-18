В Украине выросло количество зарегистрированных подержанных автомобилей из США

В феврале этого года наблюдалась поразительная тенденция — резкий рост интереса к подержанным автомобилям американского производства среди украинцев. Согласно последним данным, обнародованным Укравтопромом, количество американских подержанных легковых авто, зарегистрированных в Украине в прошлом месяце, достигло более 3,3 тысяч единиц. Этот показатель составляет примерно 19% от общего количества подержанных автомобилей, впервые зарегистрированных в стране в феврале, что указывает на высокий уровень популярности американских авто.

Подержанные автомобили из США набирают популярность среди украинцев

Следует отметить, что по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, спрос на подержанные автомобили из Соединенных Штатов испытал увеличение на 77%. Такая динамика свидетельствует о растущем интересе украинских автовладельцев к "американцам", что может быть обусловлено качеством производства, особенностями комплектации, а также соотношением цены и качества автомобилей, произведенных в США.

Анализ рынка показывает, что среди подержанных автомобилей американского производства, зарегистрированных в Украине, наибольшую популярность пользуются бензиновые модели, доля которых составляет 48%. Это свидетельствует о традиционных преимуществах украинских водителей, однако почти треть зарегистрированных авто приходится на электромобили, что указывает на растущее экологическое сознание и заинтересованность в новейших технологиях. Гибридные автомобили и авто с газобаллонным оборудованием (ГБО) составляют примерно по 7% рынка, в то время как дизельные автомобили замыкают этот список, подтверждая тенденцию к уменьшению спроса на дизель в Европе и других регионах.

В рейтинге популярности среди американских подержанных авто, зарегистрированных в Украине, лидируют две модели от компании Tesla — Model 3 и Model Y, с количеством соответственно 373 и 256 единиц. Также в пятерку лидеров вошли JEEP Cherokee, VOLKSWAGEN Passat и FORD Escape.

Средний возраст "американцев" с пробегом, добавленных в украинский автопарк, составил 6,3 года. Украинцы предпочитают современные модели автомобилей, которые обеспечивают не только комфорт и безопасность, но и отвечают современным экологическим стандартам.

Напомним также, что по данным аналитического агентства "Укравтопром", общий объем продаж легковых автомобилей из Китая составил примерно 1,4 тысяч единиц, демонстрируя значительный рост популярности этих транспортных средств среди украинских потребителей.