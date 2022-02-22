В Украине выросла смертность: на сколько сократилось население за год

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Денис Подставной
По состоянию на 1 января 2022 года в Украине проживало 41 167 336 человек. На сайте Государственной статистики Украины опубликовали данные о том, сколько в 2021 году в стране родилось человек и сколько умерло.
Смертность и рождаемость в Украине
Согласно официальным данным, за 2021 количество живорожденных в Украине составило 271 984 человека. В то же время количество умерших составило 714 263 человека, то есть более чем в два с половиной раза больше.
Больше всего детей родилось за прошлый год в городе Киев — 29 611. В Днепропетровской, Львовской и Одесской областях количество живорожденных в 2021 году составило более чем 19 тысяч в каждой.
Самое большое количество умерших, по данным Госстата, в прошлом году было в Днепропетровской области. За год в области умерло 64 775 человек. В Харьковской области умерло 55 056 человек. В Одесской — 42 422 человека. В Киеве количество смертей достигло 45 223. Одной из самой распространенных причин смерти стали болезни системы кровообращения ( 430 013 смертей за 2021 год).
Также отмечается, что количество прибывших в Украину человек в прошлом году составляет 476 925. В этот же период страну покинули 455 664 человека.
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Обсуждения
Новости
ккк
сегодня, 21:04
интересно а кто приезжает в украину? черномазые животные?! а зачем здесь этот био мусор?!
Лана
сегодня, 20:09
не верю ни одному слову!!! в Украине не больше 25 млн. человек( без ЛДНР, Крыма, тех, кто выехал из страны навсегда семьями)