В Украине вводится ограничение электроэнергии: когда и кому будут отключать свет

28 февраля в Украине временно ограничат поставки электроэнергии для промышленности и бизнеса. Это вынужденный шаг из-за повреждения энергообъектов в результате российских ракетных и дроновых атак. Энергетики работают над восстановлением, однако пока нагрузка на систему остается критической.

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Время действия ограничений:

• 05:00 – 10:00

• 16:00 – 22:00

Бытовые потребители пока не подпадают под отключение, однако ситуация может изменяться в зависимости от состояния энергосистемы. Объемы и время ограничений могут корректироваться в течение суток, поэтому бизнесу советуют следить за официальными сообщениями облэнерго.

Графики отключений по областям

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил закупку оборудования для завершения строительства Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).

Кроме того, ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожает. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блекаут на станции.