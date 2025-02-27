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В Украине вводится ограничение электроэнергии: когда и кому будут отключать свет

Бытовые потребители пока не подпадают под отключение

27 февраля 2025, 18:06
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Амбарцумян Анна

28 февраля в Украине временно ограничат поставки электроэнергии для промышленности и бизнеса. Это вынужденный шаг из-за повреждения энергообъектов в результате российских ракетных и дроновых атак. Энергетики работают над восстановлением, однако пока нагрузка на систему остается критической.

В Украине вводится ограничение электроэнергии: когда и кому будут отключать свет

Фото из открытых источников

Время действия ограничений:
• 05:00 – 10:00
• 16:00 – 22:00

Бытовые потребители пока не подпадают под отключение, однако ситуация может изменяться в зависимости от состояния энергосистемы. Объемы и время ограничений могут корректироваться в течение суток, поэтому бизнесу советуют следить за официальными сообщениями облэнерго.

Графики отключений по областям

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил закупку оборудования для завершения строительства Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).

Кроме того, ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожает. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блекаут на станции.



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Источник: https://t.me/Ukrenergo/3753
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