В Украине вводится ограничение электроэнергии: когда и кому будут отключать свет

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
28 февраля в Украине временно ограничат поставки электроэнергии для промышленности и бизнеса. Это вынужденный шаг из-за повреждения энергообъектов в результате российских ракетных и дроновых атак. Энергетики работают над восстановлением, однако пока нагрузка на систему остается критической.
Фото из открытых источников
Время действия ограничений:
• 05:00 – 10:00
• 16:00 – 22:00
Бытовые потребители пока не подпадают под отключение, однако ситуация может изменяться в зависимости от состояния энергосистемы. Объемы и время ограничений могут корректироваться в течение суток, поэтому бизнесу советуют следить за официальными сообщениями облэнерго.
Киевская область – графики отключений;
Винницкая область – графики отключений;
Волынская область – графики отключений;
Днепропетровская область – графики отключений;
Донецкая область – графики отключений;
Житомирская область – графики отключений;
Закарпатская область – графики отключений;
Запорожская область – графики отключений;
Ивано-Франковская область – графики отключений;
Кировоградская область – графики отключений;
Львовская область – графики отключений;
Николаевская область – графики отключений;
Одесская область – графики отключений;
Полтавская область – графики отключений;
Ровенская область – графики отключений;
Сумская область – графики отключений;
Тернопольская область – графики отключений;
Харьковская область – графики отключений;
Херсонская область – графики отключений;
Хмельницкая область – графики отключений;
Черкасская область – графики отключений;
Черновицкая область – графики отключений;
Черниговская область – графики отключений.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил закупку оборудования для завершения строительства Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).
Кроме того, ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожает. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блекаут на станции.
Новости