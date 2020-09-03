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В Украине внедрят систему 2D-кодирования лекарств: подробности

В Минздраве рассказали, зачем Украине нужно кодировать лекарства

сегодня, 16:48
Автор:

Таисия Ерохина

Министерство здравоохранения проведет первое совещание по внедрению системы 2D-кодирования лекарственных средств. Нововведение должно помочь Украине бороться с фальсификацией лекарств на фармацевтическом рынке. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко на брифинге 3 сентября.

По его словам, каждый препарат должен маркироваться индивидуальным 2D-кодом - так будет удостоверяться его оригинальность и происхождение от производителя.

В Украине внедрят систему 2D-кодирования лекарств: подробности

В Минздраве заверили, что использование европейского подхода к 2D-кодированию устранит барьеры для украинских производителей в экспорте лекарственных средств из Украины в ЕС, а также позволит обеспечить украинцев качественными лекарственными средствами и сделает невозможным появление фальсифицированных лекарств на рынке Украины.

Напомним, Украина предусмотрела средства на закупку лекарств для лечения COVID-19. В Минздраве сообщили, что это за препарат.

Как сообщалось ранее, в Украине хотят усилить контроль за лекарствами. За отсутствие рецепта на медикаменты предусматриваются штрафы.


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