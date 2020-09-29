В Украине ужесточили наказание за продажу электронных сигарет детям

В Украине ужесточили ответственность за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Об этом стало известно в ходе заседания парламента 29 сентября.

Так, депутаты приняли за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".

Документ предусматривает, что с 1 января следующего года вводится административная ответственность за нарушение правил торговли этими изделиями. В частности, штрафы вырастут в четыре раза и составят 6800-23800 грн.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, ВОЗ считает, что табачные изделия для электрического нагрева не являются полностью безопасными, так как содержат табак и вызывают зависимость.

Поэтому с помощью этого закона в Украине хотят сохранить жизнь и здоровье детей, предотвратить случаи продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о выделении 80 млн грн на лечение "особых" детей.

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