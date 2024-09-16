В Украине установили новый рекорд: подробности

Новый рекорд Украины: полтавский спасатель Андрей Гречаный пробежал полумарафон, преодолев 21 км в полной экипировке весом 22,5 кг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Рекордсмен Украины. Фото: ГСЧС Украины

Забег Андрей посвятил своему коллеге Николаю Нечипоренко из Днепропетровской области, погибшему 22 июня из-за тяжелых ранений, полученных при ликвидации пожара в результате вражеских обстрелов.

Во время забега спасатель продемонстрировал невероятную силу, выдержку и настойчивость.

"Благодаря таким мероприятиям мы не только чтим память погибших героев, но и приближаем Победу, объединяясь вокруг общей цели – поддержки борющихся за жизнь и мир в нашей стране", – отметил Андрей.

Третий благотворительный марафон прошел в Черкассах, в рамках Лиги забегов RUN 4 VICTORY, организованный спортивным сообществом "Характер" и Благотворительным фондом "МХП-Громады".

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Горит более 240 гектаров леса: страшный пожар накрыл Донбасс (ВИДЕО)

Вчера ночью российские войска обстреляли город Лиман на Донетчине, в результате чего возникло возгорание леса. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в глубь леса на сотни метров.

На месте происшествия работают пожарные Донецкого и Запорожского гарнизонов, работники лесного хозяйства. Пиротехнические расчеты обследуют пути подъездов техники и подходов личного состава к очагам возгораний.

Посредством БПЛА проводится постоянный мониторинг ситуации, организовано дежурство чрезвычайников вблизи населенных пунктов для недопущения распространения пожара. По состоянию на сегодняшнее утро огонь прошел уже около 240 га леса. Ликвидация пожара продолжается.