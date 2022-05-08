В Украине стартует целевая мобилизация: что это такое – кого она затронет

Правительство Украины предусмотрело проведение целевой мобилизации граждан для ликвидации последствий военных действий. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Эксперты проанализировал для издания "Комментарии" данное решение.

Разрушенный дом. Фото: из открытых источников

Появится возможность допускать к предоставлению социальных услуг лиц, которые не имеют необходимого профильного образования

Ростислав Кравец, адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры" поясняет:

"Кабмин внес изменения в свое постановление, которое регулирует вопрос создания и действия единой системы гражданской защиты. Кстати, постановление, которое сейчас откорректировали, было принято в 2014-м, причем подписывал его еще Николай Азаров, бывший на тот момент премьером. Суть постановления в создании органами власти, министерствами соответствующих систем для защиты населения. Что касается вопроса привлечения гражданских лиц к работе данной системы, то он, как я понимаю, еще до конца не проработан. Даже в той информации, которая размещена представителями Кабмина, не понятно, каким образом это будет осуществляться".

Кроме того, продолжает эксперт, стоит вопрос о возможности компенсации затрат гражданским лицам, участвующим в соответствующих работах.

По словам Ростислава Кравца, функционирования данной системы возложено на Кабмин, на центральные так и региональные органы власти соответствующие подсистемы.

"Исходя из озвученного пресс-релиза, будет возможность допускать к предоставлению социальных услуг лиц, которые не имеют необходимого профильного образования. А также – компенсация им за предоставление таких услуг. Насколько я понимаю, речь идет именно о помощи гражданскому населению. Потому что самих соцработников, которые имеют соответствующее профильное образование, не хватает. Немало выехало за границу, есть погибшие, раненные. Оставшиеся в строю – физически не могут справиться с тем количеством людей, которым нужна социальная помощь. Поэтому, видимо, было принято решение допустить к предоставлению такого вида услуг лиц, для которых это не является основным видом деятельности и которые не имеют необходимого профильного образования", – резюмирует Ростислав Кравец.

Украине нужно использовать административные рычаги там, где они являются необходимыми. И не забывать о рыночных стимулах

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев акцентирует, что экстраординарные, чрезвычайные обстоятельства требуют и чрезвычайных мер.

"Идет полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины. И РФ ведет эту войну, в основном, против гражданского населения и против гражданских инфраструктурных объектов, которые не имеют никакого военного значения, а разрушаются лишь для того, чтобы ухудшить социально-экономическое состояние нашей страны. Поэтому после войны, после украинской победы, возникнет насущная задача реконструкции, восстановления страны. Многие города, населенные пункты серьезно пострадали от атак российских агрессоров. И хорошо, что Кабмин уже думает о будущем, нарабатывает нормативную базу для восстановления", – считает социолог.

По его мнению, важно, чтобы даже в этих чрезвычайных условиях мы опирались не только на командно-административные мобилизационные методы.

"Должно быть комбинирование административных методов с методами рыночными, – поясняет Павел Федорченко-Кутуев. – К примеру, можно изучить опыт политики американского президента Франклина Делано Рузвельта во время депрессии 30-х годов, когда создавались рабочие места именно в сфере постройки масштабных инфраструктурных объектов. И тот же мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско – памятник той эпохи, когда объединялись административные меры с рыночными методами. Что дало в итоге отличный результат. Таким путем стоит идти и Украине. Использовать административные рычаги там, где они являются необходимыми. И не забывать о рыночных стимулах. Основной ключ – решимость и гибкость государства в действиях, направленных на восстановление страны".

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский рассказал, что будет означать объявление Путиным войны Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!