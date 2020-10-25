В Украине стартовали местные выборы: что нужно знать о голосовании

В воскресенье, 25 октября, по всей Украине, кроме временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса и АР Крым, в 8 утра открылись избирательные участки. Сегодня украинцы выбирают депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также каждые пять лет проводится переизбрание мэров, глав сел и поселков. Издание "Комментарии" напомнило, как будет проходить голосование.

местные выборы-2020

В конце сентября ЦИК утвердила формы бюллетеней для местных выборов-2020. Они будут разного цвета в зависимости от органа самоуправления, в который проходят выборы. В частности, документы будут иметь такую окраску:

- голубого цвета — по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

- светло-зеленого цвета — по выборам депутатов районного совета;

- светло-желтого цвета — по выборам депутатов городского совета;

- светло-серого цвета — по выборам депутатов районного в городе совета;

- кремового цвета — по выборам депутатов сельского, поселкового совета;

- светло-розового цвета — по выборам сельского, поселкового, городского главы.

В целом в день волеизъявления украинцы в большинстве населенных пунктов будут заполнять 4 бюллетеня.

Как правильно проголосовать:

Чтобы проголосовать за партию, нужно в пустом квадрате бюллетеня – напротив выбранной политической силы – поставить любую отметку.

Впоследствии нужно выбрать кандидата в депутаты от этой партии и вписать его номер в квадрате с трафаретом.

Обратите внимание! Можно выбрать только одну политическую силу и только одного кандидата, в противном случае – голос не будет засчитан.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как голосовать на самоизоляции.

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