В Украине создадут тюрьмы нового типа: что изменится

В Украине создадут новый тип тюрем, в которых будут обращать внимание на нормализацию жизни человека и адаптацию к социуму. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Дом".

Тюрьмы в Украине модернизируются - какими они станут. Фото: kvestov.ru

По его словам, в таких тюрьмах будет совсем другой подход к заключенным.

"Сейчас в тюрьме человек наоборот отвыкает от нормальной жизни, за него готовят пищу, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу — это не адаптация человека к нормальной жизни, это наоборот его деградация" , — сообщил министр.

Украинские тюрьмы будут перенимать европейский опыт. Денис Малюська предлагает ввести ежедневную игру в футбол.

Кроме этих нововведений в тюрьме изменят принцип охраны. Сотрудники новой тюрьмы будут следить за заключенными сидя в здании.

По словам Дениса Малюськи, подобные заведения первыми должны появиться под Киевом и под Львовом.

Напомним, что недавно министр юстиции Денис Малюська объявил о начале большой распродажи тюрем и выставил первый лот. Первым объектом, который будет открывать "тюремную распродажу" стал исправительный центр в поселке Коцюбинское. Локация находится в двух километрах от Киева. Как выглядит помещение и за сколько его можно купить, читайте в нашем материале.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что в Киеве наблюдается повышение цен на недвижимость. В целом цены на квартиры на вторичном рынке выросли в среднем за год примерно на пять процентов. Сколько стоят столичные квартиры и где найти самый дешевый объект, читайте в нашем материале.

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