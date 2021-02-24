В Украине создадут тюрьмы нового типа: что изменится

Язык
Coinspot 24.02.2021
BTC/USD
49747.79
ETH/USD
1664.03
LTC/USD
182.25
НБУ 24.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
В Украине создадут новый тип тюрем, в которых будут обращать внимание на нормализацию жизни человека и адаптацию к социуму. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Дом".
Тюрьмы в Украине модернизируются - какими они станут. Фото: kvestov.ru
По его словам, в таких тюрьмах будет совсем другой подход к заключенным.
Украинские тюрьмы будут перенимать европейский опыт. Денис Малюська предлагает ввести ежедневную игру в футбол.
Кроме этих нововведений в тюрьме изменят принцип охраны. Сотрудники новой тюрьмы будут следить за заключенными сидя в здании.
По словам Дениса Малюськи, подобные заведения первыми должны появиться под Киевом и под Львовом.
Напомним, что недавно министр юстиции Денис Малюська объявил о начале большой распродажи тюрем и выставил первый лот. Первым объектом, который будет открывать "тюремную распродажу" стал исправительный центр в поселке Коцюбинское. Локация находится в двух километрах от Киева. Как выглядит помещение и за сколько его можно купить, читайте в нашем материале.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что в Киеве наблюдается повышение цен на недвижимость. В целом цены на квартиры на вторичном рынке выросли в среднем за год примерно на пять процентов. Сколько стоят столичные квартиры и где найти самый дешевый объект, читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости