logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.02.2021

BTC/USD

49747.79

ETH/USD

1664.03

LTC/USD

182.25

НБУ 24.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине создадут тюрьмы нового типа: что изменится
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине создадут тюрьмы нового типа: что изменится

Украинские тюрьмы будут перенимать европейский опыт

сегодня, 16:45
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине создадут новый тип тюрем, в которых будут обращать внимание на нормализацию жизни человека и адаптацию к социуму. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Дом".

В Украине создадут тюрьмы нового типа: что изменится

Тюрьмы в Украине модернизируются - какими они станут. Фото: kvestov.ru

По его словам, в таких тюрьмах будет совсем другой подход к заключенным.

"Сейчас в тюрьме человек наоборот отвыкает от нормальной жизни, за него готовят пищу, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу — это не адаптация человека к нормальной жизни, это наоборот его деградация" , — сообщил министр.

Украинские тюрьмы будут перенимать европейский опыт. Денис Малюська предлагает ввести ежедневную игру в футбол.

Кроме этих нововведений в тюрьме изменят принцип охраны. Сотрудники новой тюрьмы будут следить за заключенными сидя в здании.

По словам Дениса Малюськи, подобные заведения первыми должны появиться под Киевом и под Львовом.

Напомним, что недавно министр юстиции Денис Малюська объявил о начале большой распродажи тюрем и выставил первый лот. Первым объектом, который будет открывать "тюремную распродажу" стал исправительный центр в поселке Коцюбинское. Локация находится в двух километрах от Киева. Как выглядит помещение и за сколько его можно купить, читайте в нашем материале.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что в Киеве наблюдается повышение цен на недвижимость. В целом цены на квартиры на вторичном рынке выросли в среднем за год примерно на пять процентов. Сколько стоят столичные квартиры и где найти самый дешевый объект, читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://yaizakon.com.ua/v-ukraine-sozdadut-tyurmy-novogo-tipa-chto-izmenitsya/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ