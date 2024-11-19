В Украине создадут единый список автостанций: почему это важно

Министерство развития общин и территорий вместе с Укртрансбезопасностью приступили к созданию электронного реестра автостанций, который поможет упорядочить их деятельность. Новый список станет обязательным для предоставления услуг перевозчикам и пассажирам и будет способствовать открытию новых автобусных маршрутов.

Автостанция. Фото из открытых источников

Изменения в Постановление №176, предусматривающие создание Перечня, призваны устранить бюрократические преграды. Включение автостанции в реестр станет необходимым условием ее работы. Благодаря онлайн-платформе этот процесс станет быстрым и удобным.

Как подать заявку

Подать заявку на включение автостанции в Список можно через сайт , авторизовавшись через ID.GOV.UA с помощью электронной подписи. Алгоритм действий:

В разделе “Автостанции” нажмите “Добавить”;

Заполните информацию об объекте: название, адрес, количество платформ и мест для ожидания, рабочее время, наличие уборных и другие характеристики;

Добавьте регистрационный номер из Государственного реестра прав;

Загрузите документ с правилами и условиями предоставления услуг;

Нажмите кнопку "Публикация" для подачи на проверку.

Инструкции по заполнению формы доступны здесь .

Внесенная информация будет проверяться автоматически по верификации с государственными реестрами. В случае ошибок владелец может повторно предоставить корректные данные без ограничений.

Для консультаций владельцы автостанций могут обращаться в контактный центр Укртрансбезопасности по номеру 044 350 06 45.