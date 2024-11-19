В Украине создадут единый список автостанций: почему это важно

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Амбарцумян Анна
Министерство развития общин и территорий вместе с Укртрансбезопасностью приступили к созданию электронного реестра автостанций, который поможет упорядочить их деятельность. Новый список станет обязательным для предоставления услуг перевозчикам и пассажирам и будет способствовать открытию новых автобусных маршрутов.
Автостанция. Фото из открытых источников
Изменения в Постановление №176, предусматривающие создание Перечня, призваны устранить бюрократические преграды. Включение автостанции в реестр станет необходимым условием ее работы. Благодаря онлайн-платформе этот процесс станет быстрым и удобным.
Подать заявку на включение автостанции в Список можно через сайт , авторизовавшись через ID.GOV.UA с помощью электронной подписи. Алгоритм действий:
В разделе “Автостанции” нажмите “Добавить”;
Заполните информацию об объекте: название, адрес, количество платформ и мест для ожидания, рабочее время, наличие уборных и другие характеристики;
Добавьте регистрационный номер из Государственного реестра прав;
Загрузите документ с правилами и условиями предоставления услуг;
Нажмите кнопку "Публикация" для подачи на проверку.
Инструкции по заполнению формы доступны здесь .
Внесенная информация будет проверяться автоматически по верификации с государственными реестрами. В случае ошибок владелец может повторно предоставить корректные данные без ограничений.
Для консультаций владельцы автостанций могут обращаться в контактный центр Укртрансбезопасности по номеру 044 350 06 45.
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