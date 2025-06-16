В Украине снизилось доверие к Зеленскому: результаты опроса

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае-июне снизилось, однако остается на высоком уровне. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По результатам опроса КМИС, в мае-июне уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 65%. Это на 9 процентных пунктов ниже, чем в опросе, который состоялся в начале мая. Также это самый низкий показатель с февраля 2025 года.

Вместе с уменьшением доверия к президенту, на 8 процентных пунктов вырос показатель недоверия, который составляет 30%. Таким образом, баланс доверия-недоверия к президенту Украины остается положительным на уровне +30%.

Самый низкий показатель доверия к Зеленскому был перед началом полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года – 37%. После этого он вырос до 90% и постепенно снижался до декабря 2024 года, когда достиг минимума за время войны – 52%. Однако после скандала в Белом доме рейтинг Зеленского начал расти.

Рейтинг доверия и недоверия к президенту Зеленскому. Опрос КМИС

"Снижение доверия было ожидаемым, поскольку основным фактором роста доверия с февраля 2025 года был эффект сплочения вокруг флага. Продолжительность этого эффекта имеет ограничения и мы видим, что в текущем контексте он начал ослабляться", — объясняет исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге политиков США, в котором Трамп оказался лишь на 10 месте.

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