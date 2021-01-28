В Украине снизили тарифы: Рада приняла решение, подробности

Верховная Рада Украины приняла решение о возвращении отдельного тарифа на электроэнергию до 100 киловатт для потребителей. Мера призвана защитить граждан в условиях повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом стало известно из трансляции заседания украинского Парламента.

Счетчики. Фото: Google

Принятием постановления депутаты рекомендуют Кабмину Дениса Шмыгаля ввести отдельный тариф для потребителей электричества до 100 киловатт в час в месяц. Кроме того предлагается введение специального тарифа для жилых домов, которые будут потреблять до 3 тысяч киловатт в час в месяц.

Также документ предлагает государству регулировать тарифы на тепло, горячую воду, электричество и газ.

Рада также предложила выплачивать компенсации тем потребителям, которые живут в домах с объемом потребления электричества до 3 тысяч киловатт в час в месяц.

Ранее Кабинет министров принял решение о новых тарифах на газ в феврале 2021 года. В январе стоимость голубого топлива составляла 9 гривен за кубометр, то в последний месяц зимы она составит 6,99 гривен.

Компания НАК "Нафтогаз" также утвердила окончательный тариф на газ в феврале, который составил 6,86 гривен за кубометр.

Украинские поставщики газа также опубликовали цены на голубое топливо на февраль 2020 года, которые варьируются от 6,88 до 6,99 гривен за кубометр.

С середины января в Украине продолжаются протесты против повышения тарифов на коммунальные услуги. 25 января, в день рождения президента Зеленского проходили митинги под Офисом Президента и резиденцией Зеленского под Киевом.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, компенсирует ли власть новые тарифы.

Читайте также, как выросли цены на коммуналку за 2020 год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!