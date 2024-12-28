В Украине с января стартует новый вид помощи: кто будет получать средства на аренду жилья

С 1 января 2025 г. в Украине в рамках программы "Зимняя поддержка" будет введена субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Эти выплаты будут получать переселенцы, тратящие более 20% своего дохода на аренду. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль через официальный канал правительства в Telegram.

Тарифы на коммуналку. Фото: 24 Канал

"Мы осознаем, какие трудности испытывают люди, вынужденно покинувшие свои дома. Теперь переселенцы, тратящие более 20% своих доходов на аренду жилья, смогут подать заявку на получение субсидии, и государство компенсирует им часть этих расходов", — сказал Шмигаль.

Кроме того, правительство предусматривает компенсацию арендодателям части налогов на доход, если они официально сдают жилье внутриперемещенным лицам по договору. Субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет доступна во всех регионах Украины, и правительство уже приняло соответствующие изменения.

Как пояснила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, для определения, кто имеет право на субсидию, будет учитываться несколько критериев.

"Это будет сродни механизму субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Мы будем оценивать финансовое состояние семьи, количество ее членов, минимальную площадь необходимого жилья и стоимость аренды в разных регионах. От этого будет зависеть объем финансовой помощи для каждой семьи", — отметила Марчак.

Она также напомнила, что этот инструмент был принят еще в октябре, но сначала он распространялся только на 9 регионов. Теперь его планируют расширить на всю территорию Украины.

"Мы уже получили первые отзывы по регионам и теперь распространяем этот механизм по всей стране. Кроме того, в рамках программы мы будем компенсировать арендодателям налоги, чтобы стимулировать их заключать официальные договоры. Это необходимо для обеспечения юридической защиты ВПЛ, чтобы у них не возникали проблемы с выселением или несправедливым повышением арендной платы", – объяснила Марчак.

Портал "Комментарии" писал, что компания "Энергоатом", доля которой в поставках электроэнергии составляет около 50%, заявила, что ее финансовые показатели не изменились после того, как украинцы начали больше платить за свет.