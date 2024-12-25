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В Украине рекордно выросли цены на самые популярные новогодние фрукты: детали

Цены на фрукты бьют по кошельку

25 декабря 2024, 15:33
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Кравцев Сергей

Сезон цитрусовых в Украине стартовал несколько раньше, поэтому цены на апельсины и мандарины подпрыгнули, но колебания возможны из-за факторов поставки и валютного курса. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире "Украинского радио" сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

В Украине рекордно выросли цены на самые популярные новогодние фрукты: детали

Фрукты. Фото из открытых источников

Эксперт объяснил, что по сравнению с прошлым годом цены на цитрусовые выросли на 15-20%. Цена на апельсины колеблется от 80 до 120 гривен за килограмм. Цена на мандарины колеблется от 90 до 120 гривен за килограмм.

Максим Гопка отметил, что поближе к праздникам цена на цитрусовые может колебаться, поскольку еще нет достаточного предложения на внутреннем рынке. Основные причины, которые могут быть причиной удорожания – это погодные условия и неурожай в странах-поставщиках.

Среди ключевых причин удорожания: погодные условия и неурожай в странах-поставщиках. Рост логистических издержек и колебания валютных курсов. Постепенное ослабление гривны повышает стоимость импортных фруктов.

Максим Гопка отметил, что цены на хурму в этом году подорожали на 20-30 процентов, что вызвано неурожаем в странах, из которых Украина импортирует эту продукцию – из Турции, Испании и Израиля.

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Также издание "Комментарии" сообщало – оптовые цены производителей промышленной продукции в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 24,1%. Цены в пределах Украины выросли на 24,8%, за пределы Украины – на 15,7%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Госстата.




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