В Украине распогодилось: надолго ли задержится тепло

Зонтики сегодня, 9 октября, будут абсолютно бесполезным аксессуаром. Практически во всех регионах Украины синоптики обещают сухую и солнечную погоду. А средняя температура днем будет около +20. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине. Фото: ruspeach.com

Впервые за последние несколько дней распогодилось на Западе Украины. Дождей здесь не будет, а температура воздуха поднимется на 1-2 градуса. Максимум днем термометры покажут +19.

Самым теплым сегодня будет Юг Украины. В Крыму синоптики обещают до +26. В остальных регионах — до +23. Небольшие дожди могут пройти только в Одесской области.

На Востоке Украины по прежнему сухо. Дневная температура будет на уровне 20-22 градуса.

Немного теплее станет в Центре и на Севере. Днем воздух прогреется до +21. Осадков сегодня здесь также не предвидится.

Теплой и солнечной погода будет еще и завтра, 10 октября. А уже в воскресенье дождливая погода начнет постепенно возвращаться. Тучами снова затянет небо над западными регионами. А похолодает на несколько градусов практически по всей территории Украины.

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